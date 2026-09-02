Умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Лауреату премий «Сезар» и «Золотой глобус» было 94 года.

Умер режиссер фильма Сирано де Бержерак

Фото: www.globallookpress.com/Isabelle Vautier

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Французский режиссер и сценарист Жан-Поль Раппено умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Agence France-Presse со ссылкой на одного из его сыновей.

Мировую славу Раппено получил как режиссер фильма «Сирано де Бержерак» 1990 года с Жераром Депардье в главной роли. Картина была удостоена премий «Сезар» и «Золотой глобус».

Раппено появился на свет 8 апреля 1932 года в городе Оксер. Он рос в буржуазной семье, отслужил в армии и начал карьеру с театральной сцены. За долгий творческий путь он успел поработать с самыми известными французскими актерами, в том числе со всемирно популярными звездами Катрин Денев и Изабель Аджани.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер сценарист классического фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктор Миллер. Мужчине было 86 лет. Помимо знаменитого хоррора, он также участвовал в создании нескольких сериалов. Он был троекратно удостоен премии «Эмми».

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