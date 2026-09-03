Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 13 0

Столичная промышленность дала фронту около 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, 3745 «катюш», 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов.

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Сегодня, 3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Сергей Собянин рассказал в своем блоге о вкладе Москвы в победу над врагом.

«Четыре года тяжелейших усилий, увенчавшихся штурмом Рейхстага и стремительным броском через Гоби и Хинган до самой Кореи. Огромен вклад Москвы в победу над врагом. На фронт ушли 850 тысяч москвичей — каждый пятый житель столицы, почти 400 тысяч горожан с той войны не вернулись», — написал Сергей Собянин.

Московская промышленность произвела для фронта около 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, 3745 «катюш», 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов, а также множество другой продукции. Каждый восьмой советский самолет, каждый десятый снаряд, выпущенный по врагу, или мина были сделаны руками московских рабочих.

Через столичные госпитали в годы войны прошли не менее 600 тысяч бойцов и командиров Советской армии.

По словам Сергея Собянина, этот опыт актуален и в настоящее время.

«Сегодня наша цель — сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных сил. И самое главное. В борьбе за правое дело нужно идти до конца. Как шли наши прадеды 80 лет назад», — подытожил Сергей Собянин.

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