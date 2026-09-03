Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Сладкая версия памятника не выдержала долгой поездки.

Премьер Бельгии не смог отдать Моди шоколадный подарок

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не смог передать главе правительства Индии Нарендре Моди шоколадную копию монумента «Ворота Индии», так как подарок растаял во время поездки. Об этом политик рассказал на пресс-конференции с Моди в Дели. Его слова привело Asian News International.

Де Вевер отметил, что хотел привезти индийскому премьеру копию знаменитой арки, изготовленную из бельгийского шоколада. Однако из-за жары сладкая версия памятника не выдержала путешествия, в отличие от оригинала, который существует почти сто лет.

«В отличие от реальной арки, которая простояла почти сто лет, шоколадная версия даже не пережила поездки в Индию», — сказал он.

При этом премьер Бельгии подчеркнул, что в стране сохранилась еще одна шоколадная копия, и он намерен найти способ доставить ее в Индию.

Де Вевер прибыл в Дели во главе делегации представителей военно-промышленного комплекса Бельгии для развития военно-технического сотрудничества с Индией.

«Ворота Индии» — один из главных символов Нью-Дели. Памятник был создан по проекту архитектора Эдвина Лаченса и открыт в 1931 году. Триумфальная арка высотой 42 метра посвящена индийским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны и Третьей англо-афганской войны. На гранитном монументе указаны имена более 13 тысяч военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей
20:45
Перепутал бутылки: врачи спасли мужчину после глотка химического раствора
20:34
Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»
20:20
«Она очень бережная»: Шуфутинский о новой песне «Случайность»
20:10
Европе грозит сложная зима из-за роста цен на энергоносители
20:00
Звонок — для учителя: ИИ помог мошенникам создать подделку речи классных руководителей

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео