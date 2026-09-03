«Она очень бережная»: Шуфутинский о новой песне «Случайность»

Шуфутинский назвал новую песню «Случайность» подарком от поэта Гуцериева

Новая песня заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Случайность» стала результатом особого творческого взаимодействия с поэтом Михаилом Гуцериевым. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артиста, композиция появилась благодаря совпадению их творческих взглядов и бережному отношению друг к другу.

«Любая хорошая песня для меня — подарок. Если мне хочется ее спеть, значит, это уже для меня радость», — отметил Шуфутинский.

Певец подчеркнул, что Гуцериев в своих стихах передает не просто слова, а эмоции и образы, которые рождаются из личных переживаний.

«Поэт пишет не словами, а образами, то, что ему показалось, то, что он почувствовал в какой-то момент своей жизни», — рассказал артист.

Музыку к песне «Случайность» написал композитор Игорь Зубков. Шуфутинский отметил, что именно сочетание стихов Гуцериева и мелодии Зубкова позволило создать композицию, которую ему захотелось исполнять.

«Результат этого нашего контакта — очередная песня "Случайность". Она о любви, она хорошая песня, немного грустная, но при этом у нее есть хорошее позитивное настроение в конце. Она очень бережная», — поделился певец.

Композиция «Случайность» вышла 18 августа 2026 года. Песня посвящена любви, которая приходит неожиданно, но оказывается совсем не случайной.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал 5-tv.ru, что не хочет, чтобы слушатели забывали его знаменитый хит «Третье сентября». Певец назвал популярность композиции счастливым моментом своей жизни.

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