Перепутал бутылки: врачи спасли мужчину после глотка химического раствора

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Он пытался самостоятельно очистить желудок, однако избежать последствий не удалось.

Мужчина случайно выпил химикат для кондиционера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина выпил раствор для кондиционера и попал в больницу

Врачи Ступинской клинической больницы спасли мужчину, который случайно выпил химическое средство во время ремонта кондиционера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мужчина поступил в больницу после того, как перепутал емкости и вместо воды выпил агрессивный раствор для промывки системы кондиционера. После этого он самостоятельно попытался очистить желудок, однако избежать последствий не удалось.

Пациента направили в отделение реанимации, где обследование выявило химические ожоги верхних отделов пищевода. При этом признаков перфорации и некроза тканей обнаружено не было.

Заместитель главного врача Ступинской клинической больницы Владимир Блинов рассказал, что мужчине провели комплексное лечение, включая промывание желудка, детоксикацию, противоотечную и защитную терапию. Благодаря своевременной помощи состояние пациента удалось стабилизировать.

За четыре дня лечения врачи добились положительной динамики. После выписки мужчине рекомендовали соблюдать щадящую диету и находиться под амбулаторным наблюдением.

В Ступинской больнице напомнили, что при работе с техническими средствами и бытовой химией необходимо соблюдать осторожность. Попадание агрессивных растворов внутрь организма может привести к серьезным ожогам и опасным осложнениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха пациентки. Девушка обратилась в Щелковскую больницу из-за острой боли и ощущения движения в левом ухе. Она попыталась самостоятельно промыть его водой, после чего неприятные ощущения усилились. Во время осмотра оториноларинголог обнаружил живое насекомое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей
20:45
Перепутал бутылки: врачи спасли мужчину после глотка химического раствора
20:34
Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»
20:20
«Она очень бережная»: Шуфутинский о новой песне «Случайность»
20:10
Европе грозит сложная зима из-за роста цен на энергоносители
20:00
Звонок — для учителя: ИИ помог мошенникам создать подделку речи классных руководителей

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео