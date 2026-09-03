Перепутал бутылки: врачи спасли мужчину после глотка химического раствора

Мужчина выпил раствор для кондиционера и попал в больницу

Врачи Ступинской клинической больницы спасли мужчину, который случайно выпил химическое средство во время ремонта кондиционера. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, мужчина поступил в больницу после того, как перепутал емкости и вместо воды выпил агрессивный раствор для промывки системы кондиционера. После этого он самостоятельно попытался очистить желудок, однако избежать последствий не удалось.

Пациента направили в отделение реанимации, где обследование выявило химические ожоги верхних отделов пищевода. При этом признаков перфорации и некроза тканей обнаружено не было.

Заместитель главного врача Ступинской клинической больницы Владимир Блинов рассказал, что мужчине провели комплексное лечение, включая промывание желудка, детоксикацию, противоотечную и защитную терапию. Благодаря своевременной помощи состояние пациента удалось стабилизировать.

За четыре дня лечения врачи добились положительной динамики. После выписки мужчине рекомендовали соблюдать щадящую диету и находиться под амбулаторным наблюдением.

В Ступинской больнице напомнили, что при работе с техническими средствами и бытовой химией необходимо соблюдать осторожность. Попадание агрессивных растворов внутрь организма может привести к серьезным ожогам и опасным осложнениям.

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