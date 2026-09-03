Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей

Российские ученые проведут исследование генома святого благоверного великого князя Дмитрия Донского по частице его мощей, переданной специалистам. Для этого планируется использовать современные палеогенетические методы. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Мария Добровольская.

По ее словам, исследователи получили частицу для изучения и намерены провести анализ древней ДНК. При этом точные результаты исследования невозможно спрогнозировать заранее, поскольку они зависят от сохранности материала.

Добровольская отметила, что палеогенетика является относительно новым научным направлением. Такие исследования требуют проведения полногеномного секвенирования древней ДНК в специализированных лабораториях.

Ранее директор Института археологии РАН академик Николай Макаров выразил надежду, что анализ генома Дмитрия Донского поможет ученым установить его принадлежность к династии Рюриковичей.

По словам Добровольской, ранее уже были изучены геномы Дмитрия Александровича — сына Александра Невского, и Марии Ясыни — супруги князя Всеволода Большое Гнездо. Эти исследования помогают постепенно формировать генетическую базу представителей правящего дома Рюриковичей.

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обнаружены 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут переданы в храмы Русской Церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным христианам по случаю второго обретения мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Предстоятель отметил, что в российской истории уже происходили повторные обретения мощей святых, однако открытие останков Дмитрия Донского после столетий войн и революций назвал особым событием.

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