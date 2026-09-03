Юрист объяснил, почему нельзя «застолбить» парковочное место во дворе дома

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 33 0

Порядок использования такой территории может быть определен только решением общего собрания собственников

Почему по закону нельзя застолбить парковочное место у дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Халимов рассказал, почему нельзя «застолбить» парковку у дома

Жители многоквартирных домов не могут самостоятельно занимать парковочные места во дворах с помощью канистр, стульев, конусов или деталей автомобилей. Такие предметы не дают права закрепить за собой часть придомовой территории, рассказал «Известиям» юрист Эмиль Халимов.

По словам специалиста, если земельный участок под многоквартирным домом сформирован и поставлен на кадастровый учет, он является общей собственностью владельцев квартир. Это предусмотрено статьей 36 Жилищного кодекса РФ.

Халимов отметил, что ни один из жильцов не может в одностороннем порядке объявить часть двора личным парковочным местом. Порядок использования такой территории может быть определен только решением общего собрания собственников. Для его принятия необходимо не менее двух третей голосов.

Если земельный участок под домом не сформирован и не стоит на кадастровом учете, он остается в муниципальной или государственной собственности. В таком случае самовольное занятие территории может рассматриваться как нарушение по статье 7.1 КоАП РФ.

«Если земельный участок под домом не сформирован и не стоит на кадастровом учете, он остается в муниципальной или государственной собственности. В таком случае самовольное занятие части территории может рассматриваться как нарушение по статье 7.1 КоАП РФ», — пояснил юрист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
«Я рад этому»: Трамп о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию
22:05
Навязчивый разговор может быть опасен: как не стать жертвой гипноза
21:45
Наталия Власова рассказала, что делает женщину по-настоящему красивой
21:30
«Не хотите — не надо»: Михалков отреагировал на закрытие Русского дома в Берлине
21:15
Юрист объяснил, почему нельзя «застолбить» парковочное место во дворе дома
21:00
Ученые РАН прочитают геном князя Дмитрия Донского по частице мощей

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео