Юрист объяснил, почему нельзя «застолбить» парковочное место во дворе дома

Юрист Халимов рассказал, почему нельзя «застолбить» парковку у дома

Жители многоквартирных домов не могут самостоятельно занимать парковочные места во дворах с помощью канистр, стульев, конусов или деталей автомобилей. Такие предметы не дают права закрепить за собой часть придомовой территории, рассказал «Известиям» юрист Эмиль Халимов.

По словам специалиста, если земельный участок под многоквартирным домом сформирован и поставлен на кадастровый учет, он является общей собственностью владельцев квартир. Это предусмотрено статьей 36 Жилищного кодекса РФ.

Халимов отметил, что ни один из жильцов не может в одностороннем порядке объявить часть двора личным парковочным местом. Порядок использования такой территории может быть определен только решением общего собрания собственников. Для его принятия необходимо не менее двух третей голосов.

Если земельный участок под домом не сформирован и не стоит на кадастровом учете, он остается в муниципальной или государственной собственности. В таком случае самовольное занятие территории может рассматриваться как нарушение по статье 7.1 КоАП РФ.

«Если земельный участок под домом не сформирован и не стоит на кадастровом учете, он остается в муниципальной или государственной собственности. В таком случае самовольное занятие части территории может рассматриваться как нарушение по статье 7.1 КоАП РФ», — пояснил юрист.

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