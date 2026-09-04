Россия и Монголия совместно контролируют природный очаг чумы на границе двух стран

Россия и Монголия совместно контролируют природный очаг чумы

Роспотребнадзор и Национальный центр зоонозных инфекций Монголии проводят совместную работу по контролю за природными очагами чумы и поддержанию стабильной эпидемиологической ситуации.

Сотрудничество специалистов двух стран ведется в рамках мониторинга трансграничного Сайлюгемского природного очага чумы, расположенного на территории России и Монголии. Его общая площадь составляет около 29 тыс. кв. км, при этом примерно 60% территории очага находится в Монголии.

Российские и монгольские специалисты ежегодно проводят совместные эпизоотологические обследования, в том числе с применением мобильной противоэпидемической лаборатории Роспотребнадзора.

В 2026 году лабораторные исследования более 200 проб полевого материала подтвердили высокую эпизоотическую активность очага, включая территорию, расположенную у границы с Российской Федерацией.

Совместный проект по противодействию чуме реализуется Роспотребнадзором и монгольскими партнерами уже более 10 лет. За это время специалисты провели десятки экспедиций, уточнили границы природных очагов, разработали профилактические и противоэпидемические меры, а также организовали обучение специалистов.

В России противочумные учреждения Роспотребнадзора продолжают мониторинг активности природных очагов, проводят профилактические мероприятия и вакцинацию населения по эпидемиологическим показаниям. Это позволяет поддерживать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Совместная работа России и Монголии направлена на сохранение готовности к реагированию на возможные эпидемиологические риски и укрепление биологической безопасности двух стран.

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