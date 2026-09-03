Главе фонда «Дом с маяком» избрали меру пресечения по делу о фейках о ВС РФ

Симоновский районный суд Москвы избрал главе фонда «Дом с маяком» Лидии Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ограничения будут действовать до 30 октября. По словам адвоката Михаила Бирюкова, следствие просило запретить Мониаве выходить из дома в период с 20:00 до 8:00, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Накануне Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет. Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Свою вину она не признала.

Главу фонда уже привлекали к административной ответственности. 27 февраля Измайловский суд Москвы оштрафовал ее на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ из-за публикаций в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский городской суд отказался освобождать из-под стражи блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Апелляционная жалоба защиты была отклонена. Суд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы, который 17 июля избрал для Ремесло меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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