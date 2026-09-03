Недопустимо: КХЛ не объяснила причину отказа в аккредитации российским журналистам

КХЛ не объяснила причину отказа в аккредитации российским журналистам

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) направила обращение руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после отказа нескольким журналистам, в том числе корреспонденту «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко, в получении сезонных аккредитаций. Об этом сообщил «Известиям» почетный президент ФСЖР Николай Долгополов.

© РИА Новости/ Виталий Белоусов; 5-tv.ruПо словам Долгополова, организация во главе с президентом ФСЖР Дмитрием Тугариным направила письмо руководству лиги, однако ответы КХЛ он назвал недостаточно конкретными.

«Федерация спортивных журналистов и ее президент Дмитрий Тугарин направили письмо руководству КХЛ. Ответы какие-то очень непонятные. Я бы сказал, что они абсолютно безликие и беспомощные», — сказал Долгополов.

Он также отметил, к решению ситуации подключился министр спорта Михаила Дегтярев. Долгополов выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован.

Почетный президент ФСЖР подчеркнул важность работы спортивных журналистов и заявил, что без них невозможно полноценное освещение соревнований. По его словам, журналисты рассказывают о турнирах и достижениях спортсменов.

Ситуацию также прокомментировал вице-президент ФСЖР Павел Садков. Он отметил, что спортивные журналисты являются частью спортивной экосистемы наряду со спортсменами и тренерами.

«Мы должны сказать, что КХЛ — это прекрасная организация, действительно, это фантастически организованная лига. Очень популярная, и тем более хотелось бы, конечно, чтобы подобные случаи новыми не возникали», — сказал Садков.

По его словам, конкретные причины отказа в аккредитациях журналистам озвучены не были. Садков отметил, что в регламентах КХЛ содержатся общие положения о недопустимости распространения недостоверной информации или очернения участников соревнований.

Он добавил, что вопросы, связанные с аккредитацией профессиональных журналистов, необходимо решать в ходе переговоров.

Почетный президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов предположил, что причиной отказов некоторым журналистам в сезонных аккредитациях КХЛ могло стать их критическое отношение к лиге.

По его словам, представители КХЛ могли условно разделить журналистов на «хороших» и «плохих». К первой категории, как считает Долгополов, могли отнести авторов, которые положительно освещают работу хоккейной лиги и ее руководства. При этом журналисты с критическими публикациями могли оказаться среди тех, кому отказали в аккредитации.

«Посмотрите, а разве лига не заслуживает критики? Наверное, заслуживает. И, по крайней мере, если даже и заслуживает, то ни в коем случае нельзя лишать человека его профессиональной возможности жить на том, что он умеет, что он делает и что является не только средством его пропитания и его семьи, но и его профессиональным долгом. Вот так взять и выбросить. Ну на мой взгляд, это очень некрасиво по меньшей мере», — сказал Долгополов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что спорные вопросы между журналистами и КХЛ необходимо решать с помощью диалога, а не ограничивать профессиональную деятельность представителей СМИ.

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