«Не хотите — не надо»: Михалков отреагировал на закрытие Русского дома в Берлине

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 51 0

Режиссер допустил зеркальный ответ на действия Германии в отношении России.

Михалков отреагировал на закрытие Русского дома в Берлине

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

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Никита Михалков отреагировал на закрытие Русского дома в Берлине

Режиссер Никита Михалков заявил, что Россия может принимать ответные меры на решения о закрытии российских учреждений культурны за рубежом.

Комментируя закрытие Русского дома в Берлине, Михалков отметил, что Россия не должна стремиться сохранить сотрудничество с теми, кто сам от него отказывается. Об этом режиссер рассказал РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна закроет генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, регулирующий деятельность Русского дома в Берлине. После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил о закрытии отделений института Гете в России.

«Закрыли наш дом, ну, закрыли — значит, уходите и живите своей жизнью», — сказал Михалков.

По словам режиссера, Россия иногда сталкивается с последствиями собственной снисходительности в отношениях с другими странами. Он отметил, что стремление проявлять сострадание и человеколюбие является частью русского характера, однако, по его мнению, этим могут пользоваться недоброжелатели.

Михалков также высказался о ситуации вокруг российской культуры за рубежом. Он заявил, что ограничения затронули творчество композиторов, художников и проведение гастролей.

«Если они закрывают наш Русский дом, не вижу ничего предосудительного в том, чтобы ответить им точно так же. Не хотите — не надо», — заключил режиссер.

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