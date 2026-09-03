Навязчивый разговор может быть опасен: как не стать жертвой гипноза

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

По словам гипнолога, часть людей особенно восприимчива к подобному воздействию.

Как не стать жертвой гипноза: ответ гипнолога

Фото: 5-tv.ru

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Гипнолог назвал признаки опасного разговора с незнакомцем

Навязчивый разговор с незнакомцем может привести к неприятным последствиям, поэтому лучше не вступать в контакт с подозрительными людьми. Об этом заявил гипнолог Александр Гурин в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, полностью защититься от возможного гипнотического воздействия можно только одним способом — не поддерживать общение с настойчивыми незнакомцами.

«5% людей по статистике гарантированно поддадутся, если они войдут в контакт, потому что это врожденное свойство человека. Просто не общайтесь с настойчивыми незнакомцами. Вы никогда не поймете, кто из них гипнотизер», — сказал Гурин.

Эксперт отметил, что определить человека, который пытается воздействовать на собеседника, по внешности невозможно. Если разговор вызывает подозрения или человек ведет себя слишком настойчиво, лучше прекратить общение и уйти.

Гурин также подчеркнул, что распространенные истории о якобы способности представителей отдельных национальностей использовать гипноз не имеют подтверждения. По его словам, он не сталкивался с подобным поведением со стороны индийцев.

При этом гипнолог добавил, что человек, уже находящийся под воздействием гипноза, не способен самостоятельно контролировать ситуацию в полной мере. Однако, по его словам, случайные случаи гипноза на улице встречаются редко, а чаще такие методы применяются добровольно — например, в медицинских и терапевтических целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском городе Норт-Порт трое школьников погибли после индивидуальных сеансов гипноза у директора школы Джорджа Кенни. Кенни, работавший руководителем средней школы, проводил сеансы гипноза для учеников, спортсменов и сотрудников. При этом, по данным СМИ, он не имел лицензии гипнотерапевта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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