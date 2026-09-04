Константин Богомолов будет преподавать в Академии Михалкова

Богомолов будет преподавать в Академии Михалкова

Режиссер Константин Богомолов будет преподавать курс «Режиссура театра» в Академии кинематографического и театрального искусства имени народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об этом он рассказал ТАСС во время заключительного этапа вступительных испытаний в академию.

Богомолов отметил, что принял предложение учебного заведения, поскольку считает важным передавать молодым специалистам свои знания и профессиональный опыт.

«Для меня важно передавать свои знания и свой опыт молодым. Поэтому, когда пришло приглашение от Академии Михалкова, я с радостью согласился», — сказал режиссер.

Он также подчеркнул, что работа в академии позволит ему сотрудничать с Никитой Михалковым и его командой, а также продолжать профессиональное развитие.

Финальный этап вступительных испытаний в актерскую мастерскую, художественным руководителем которой выступает Никита Михалков, проходит 3 и 4 сентября. Новый учебный год в академии начнется 14 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пост ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) рассматриваются три кандидатуры. Среди претендентов — художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, народный артист России Дмитрий Певцов и худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. Ранее должность ректора ГИТИС занимал Григорий Заславский, который оставил пост 4 августа по собственной инициативе.

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