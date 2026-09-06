Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на рынок в Энергодаре

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Василиса Власова
Василиса Власова 43 0

Также стало известно, что умер один из раненых.

Число жертв дронов ВСУ на рынок в Энергодаре выросло

Фото: МАХ/Пухов LIVE 🇷🇺/channel_Pukhov_Max

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Число пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Энергодаре возросло до девяти. Об этом сообщили власти города.

«По уточненным данным, при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали девять человек… Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет», — написал глава администрации Энергодара Максим Пухов в своем канале в мессенджере МАКС.

Также сообщается, что один из ранее госпитализированных пострадавших скончался в больнице.

Украинские боевики ранее нанесли двойной удар по рынку в Энергодаре Запорожской области с использованием FPV-дронов. Первая атака произошла на улице Казацкой. Как сообщил Пухов, изначально было известно о шести пострадавших.

По уточненным данным, мужчина 1979 года рождения получил крайне тяжелые ранения и был экстренно прооперирован. Еще пять женщин госпитализированы с осколочными травмами средней степени тяжести. Угрозы их жизни, по словам врачей, нет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.

Однако спустя непродолжительное время киевский режим нанес повторный удар по тому же рыночному комплексу.

«Только что киевский режим нанес повторный удар по рынку на Казацкой. Повреждения уточняются», — написал Пухов.

В связи с атакой на место массового скопления мирных граждан Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам теракта. Следователи проводят комплекс мероприятий для устанавления всех обстоятельств произошедшего.

Это не первая атака дронов на гражданскую инфраструктуру города за последнее время. Ранее 5-tv.кг писал о том, что накануне вечером, 5 сентября, в Энергодаре на Каштановом бульваре ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, который следовал на вызов.

Медицинский транспорт получил серьезные повреждения, но возгорания удалось избежать, а сотрудники экстренной службы не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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