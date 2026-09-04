Детектив хорошего настроения: о чем новый сериал Пятого канала «Далеко до Москвы»

Чем заняться на пенсии, если живешь «Далеко до Москвы»? Ответят герои комедийной новинки на Пятом канале.

В провинциальном городке, где все друг друга знают, постоянно случаются неприятности. То животные пропадут, то урожай тыквы уничтожит таинственный злодей. Выводит соседей на чистую воду героиня Инги Оболдиной.

Бывшая воспитательница — она умна, обаятельна и с богатым жизненным опытом. Этакая Шерлок Холмс и мисс Марпл в одном человеке. И ее дедуктивные способности раскрываются вдвойне, когда домой приезжает сын-полицейский. Ведь теперь нужно найти ему новую пассию. А заодно вместе распутать несколько дел.

Справится ли семейный тандем — узнаете в детективном сериале «Далеко до Москвы».

Это не просто комедийный детектив. Это детектив «хорошего настроения» — легкий, позитивный и атмосферный. Ироничные перепалки, житейская мудрость матери и попытки сына уберечь ее от детективной самодеятельности. Большая премьера — в эту субботу, только на Пятом канале.

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