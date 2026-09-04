Телеведущая Ксения Бородина заявила об отсутствии планов переезжать в США

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что после путешествия в США не рассматривает возможность переезда из России, и призналась, что была разочарована некоторыми моментами поездки. Блогер провела лето за границей вместе с мужем и детьми, после чего семья вернулась в Москву к началу учебного года.

По словам телеведущей, после московского уровня сервиса ей было сложно привыкнуть к условиям в других странах. В частности, она обратила внимание на качество питания в США.

«Нас в Москве очень избаловали сервисом. После нее куда бы ты ни поехал, ты никогда не встретишь такого же отношения к тебе и такого же сервиса. С едой испытываешь трудности. Хотя мы ходили по самым хорошим ресторанам», — отметила Ксения.

Бородина также ответила на вопросы о возможном переезде в США. Телеведущая подчеркнула, что любит путешествовать и знакомиться с новыми местами, однако всегда хочет вернуться домой.

«Очень много людей именно это спросили за последние две недели. Я очень люблю путешествовать, узнавать этот мир, смотреть новые места, но я всегда хочу домой. Я родилась и выросла в Москве, всего достигла тут, и в любой другой стране я — чужой человек», — поделилась Бородина.

Она также рассказала о личном опыте, связанном с эмиграцией. По словам телеведущей, ее мать жила в Италии вместе с мужем, но всегда скучала по России.

«Мне кажется, жить в эмиграции сложно. Точнее, мне не кажется, я наблюдала это все детство, как жила моя мама и как она всегда скучала по Родине. Я не знаю, что будет дальше, но планов переезжать у меня нет», — резюмировала звезда экрана.

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