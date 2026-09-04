Адские боли после приговора: вокруг онкобольной Лерчек вспыхнули новые споры

Решение суда о многомиллионном штрафе и запрете на рекламу поставило Лерчек в жесткие временные рамки. Выплатить почти 764 миллиона нужно в ближайшие месяцы, иного способа заработать у нее нет. А еще и онкология четвертой стадии. На днях жених блогера сообщил о резком ухудшении ее здоровья — Лерчек снова испытывает адские боли. Но еще за день до госпитализации она провожала на шпильках детей в школу.

Есть ли связь между финансовым давлением и болезнью, или это просто совпадение?

Огромный штраф Лерчек

Рак и штраф у Лерчек: как сейчас живет блогер Чекалина. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Лерчек приговорили к пяти годам условного лишения свободы и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Также ей запретили в течение трех лет администрировать сайты и продвигать бренды в интернете.

В день оглашения приговора Лерчек предпочла не комментировать происходящее и на все вопросы журналистов лишь опускала глаза. 12 августа защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Что у Лерчек сейчас со здоровьем

Еще недавно все было в порядке. Улыбчивая Лерчек провожала детей 1 сентября в школу в черно-белом твидовом костюме от люксового бренда и черных лодочках на высокой шпильке. Валерия сделала макияж с акцентом на глаза и надела парик.

И вдруг на следующий день отец ее четвертого ребенка, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини сообщил, что Чекалина вновь оказалась в больнице.

«У нас терапия. Несколько дней назад у Леры начали болеть ноги. Сначала правая, потом левая. Каждый раз было хуже. Поэтому врач решил сделать капельницу с контрастом, но ничего не нашли. Сегодня проводился еще один анализ», — поделился жених Лерчек в личном блоге.

Ей установили катетер с контрастом и сделали МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника. При этом причину боли обнаружить не смогли.

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская, и я нахожусь под сильными обезболивающими по типу „Трамадола“. Хочется уже скорее найти причину, чтобы не было этих болей. Спасибо, что переживаете», — подтвердила Чекалина в своем аккаунте.

В сети блогер часто рассказывает о переживаниях после тяжелого диагноза. Недавно она призналась, что пыталась найти смысл в испытании, с которым столкнулась.

«Думаете, я ни разу не задавала Боженьке вопрос: „Почему именно я? Почему ты выбрал меня?“ Мне кажется, меня выбрали не просто так… Боженька показывает на моем примере, что, несмотря на болезнь, можно продолжать, хотеть, жить и верить в исцеление», — говорила она.

Лерчек уже прошла девять курсов химиотерапии.

«Препарат таргетной терапии очень токсичный, у Леры бывает сильная тошнота. Первый раз началась аллергическая реакция с отеком, ей было сложно дышать. Еще из побочных эффектов — вздутие живота и слюна становится очень густой, что ее сложно глотать», — рассказывал в сети Сквиччиарини.

На фоне лечения у Чекалиной даже ухудшилось зрение — один глаз практически переставал видеть, появились проблемы с передвижением. Также началось выпадение волос, из-за чего ей пришлось побриться налысо и носить парик.

«У Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше», — писал позднее жених Лерчек.

По словам самой Чекалиной, со временем ее отношение к ситуации изменилось — сейчас она воспринимает свою историю как возможность поддержать людей, которые проходят через похожие испытания.

А что у Лерчек с деньгами

Рак и штраф у Лерчек: как сейчас живет блогер Чекалина. Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Лерчек, конечно, привыкла ни в чем себе не отказывать.

Она хорошо одевается, а ее трое детей посещают элитную гимназию, где, по данным из открытых источников, год обучения стоит более 2,2 миллиона рублей. Но сумма эта не сопоставима с размером штрафа, и сейчас Чекалиной как никогда нужны деньги.

По подсчетам экспертов, чтобы погасить штраф, ей необходимо выплачивать почти по 13 миллионов рублей ежедневно, при этом ей запрещено продвигать собственные бренды в сети.

От своего имени блогер вообще не имеет права работать с социальными сетями. Но если Лерчек вообще не погасит штраф, условный срок могут заменить на реальное лишение свободы.

Теоретически можно взять отсрочку на максимальный срок — пять лет. Однако возникает циничный вопрос: есть ли у нее эти пять лет с учетом тяжелого диагноза?

Защита Чекалиной уже заявила о намерении обжаловать приговор, в частности, у нее есть вопросы к расчету суммы штрафа. Однако и гособвинение не согласно с вердиктом — только по другому поводу. Государственное обвинение настаивает ужесточить наказание до шести лет лишения свободы.

Почему Лерчек подозревают во лжи

Рак и штраф у Лерчек: как сейчас живет блогер Чекалина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Лерчек сейчас мало кто верит. Она «настраивала» против себя аудиторию постепенно.

Все началось с того, что против Чекалиной возбудили уголовное дело. Ей вменяли вывод денежных средств за границу, и грозило это реальным тюремным сроком. Блогер стала фигурантом громкого скандала. И вот практически сразу после этого в медиапространстве появилась информация о тяжелой болезни.

«Любой человек использовал бы все возможности избежать заключения. Это понятно», — писали ей комментаторы.

И даже когда стало точно известно, что Валерия Чекалина действительно получает лечение в государственном онкологическом центре имени Н. Н. Блохина, сомневающихся не стало меньше.

Юристы уже предупредили: после вступления приговора в силу у Лерчек будет 60 дней на добровольную выплату штрафа. Если денег не найдется, приставы начнут принудительное взыскание — арест счетов, имущества, а затем и удержания из официальных доходов. Вероятно, чтобы не нарушить условия условного срока, Чекалиной придется устроиться на официальную работу и отдавать 50% заработка в счет погашения штрафа. С учетом запрета на рекламу и тяжелого состояния здоровья сделать это будет крайне сложно.

А пока ее жених Луис Сквиччиарини ежедневно публикует репортажи из больницы, врачи продолжают искать причину новых болей, а скептики в комментариях не устают повторять: слишком уж вовремя болезнь обострилась — сразу после приговора. Совпадение или нет — каждый решает сам.