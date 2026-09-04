Суд пересмотрит приговор экс-супругу Лерчек
Заседание по этому делу пройдет в конце сентября.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Московский городской суд 28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему супругу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.) Артему Чекалину. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Московский городской суд 28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Чекалина», — сказала собеседница агентства.
Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил Чекалину семь лет колонии, а также штраф в размере более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Сейчас экс-супруг блогера находится в СИЗО.
Как утверждало следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж онлайн-фитнес-марафона в ОАЭ, предоставив банку ложные документы.
Сам Чекалин в суде не согласился с этими обвинениями и заявил, что никаких документов в финансовую организацию не передавал.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе суд назначил ему два с половиной года колонии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек по этому делу получила пять лет условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Ее защита подала апелляционную жалобу на приговор.
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