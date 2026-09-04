Суд пересмотрит приговор экс-супругу Лерчек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Заседание по этому делу пройдет в конце сентября.

Пересмотрят ли приговор Артему Чекалину

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Московский городской суд 28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему супругу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.) Артему Чекалину. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Московский городской суд 28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Чекалина», — сказала собеседница агентства.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил Чекалину семь лет колонии, а также штраф в размере более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Сейчас экс-супруг блогера находится в СИЗО.

Как утверждало следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж онлайн-фитнес-марафона в ОАЭ, предоставив банку ложные документы.

Сам Чекалин в суде не согласился с этими обвинениями и заявил, что никаких документов в финансовую организацию не передавал.

Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В январе суд назначил ему два с половиной года колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек по этому делу получила пять лет условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Ее защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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