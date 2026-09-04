«Мы семья!» — мужчина застрелил двоюродного брата из-за спора об остроте блюда

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Застолье закончилось уголовным делом неожиданно для всех.

Мужчина застрелил брата из-за спора об остроте блюда

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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People: мужчина застрелил двоюродного брата из-за спора об остроте блюда

Житель американского штата Нью-Мексико оказался под стражей по обвинению в убийстве двоюродного брата после ссоры из-за того, чье блюдо получилось острее. Об этом сообщило People.

По данным следствия, во время застолья семья готовила энчилады с чили, после чего между мужчинами возник спор о том, кто приготовил более острое блюдо.

Как утверждает свидетель, перепалка между 22-летним мужчиной и его 25-летним двоюродным братом переросла в конфликт. По версии следствия, после ссоры злоумышленник несколько раз выстрелил в родственника, когда тот пытался уйти.

Свидетель рассказал, что перед выстрелами мужчина произнес: «Мы семья! Мы семья! Как ты мог так поступить со мной?»

Жертва скончалась на месте происшествия. Предполагаемый стрелок покинул территорию до приезда полиции. Однако позже он связался с родственниками через соцсети и спросил, действительно ли его двоюродный брат погиб.

По данным СМИ, он утверждал, что не хотел убивать родственника, а просто опасался за свою жизнь.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве без отягчающих обстоятельств. Сейчас он находился под стражей.

Родственники и знакомые погибшего устроили в его память панихиду. Они рассказали, что он был добрым человеком, который всегда помогал окружающим и пользовался уважением среди соседей.

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