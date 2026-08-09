Врачи спасли органы пациента, внезапно изменив план операции прямо во время вмешательства

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 969 0

Неожиданная находка заставила хирургов отказаться от первоначальных намерений.

Хирурги изменили план операции прямо во время вмешательства

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Arnold

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Пациенту МНИОИ имени Герцена изменили план операции и спасли органы

Хирурги Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена смогли сохранить органы пациенту из Костромы с крупным образованием в забрюшинном пространстве. Решение изменить план врачи приняли непосредственно во время вмешательства. Об этом сообщил НМИЦ радиологии Минздрава России в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина долгое время не обращал внимания на боли и дискомфорт в животе, связывая их с проблемами пищеварения. После усиления симптомов он прошел обследование, которое выявило образование размером около 15 сантиметров.

По данным КТ, опухоль находилась рядом с аортой и нижней полой веной, а также затрагивала поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, правую почку и ее сосуды. Пациента направили в МНИОИ имени П. А. Герцена — филиал НМИЦ радиологии Минздрава России.

Изначально врачи готовились к сложному сценарию: в случае необходимости могли потребоваться протезирование нижней полой вены и пересадка почки. Однако во время операции ситуация изменилась. После нескольких часов работы хирурги обнаружили внутри образования гнойное панкреатическое содержимое и установили связь с поджелудочной железой.

Срочное исследование тканей показало отсутствие признаков злокачественного процесса. Удалять почку, оперировать соседние органы, протезировать сосуды или выполнять трансплантацию не потребовалось.

«Хирургия — это не выполнение заранее написанного сценария. Мы обязаны быть готовы к максимально сложному объему, но столь же важно вовремя изменить решение, если полученные во время операции данные этого требуют», — отметил заместитель генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России по хирургии Андрей Рябов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. Врачи ожидают, что в ближайшие дни он сможет выписаться из стационара и вернуться домой в Кострому.

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