Огонь накрыл 400 тысяч гектаров: в Якутии тушат лесные пожары

К борьбе с масштабными возгораниями привлекли авиацию, технику и сотни специалистов.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Площадь пожаров в Якутии превысила 400 тысяч гектаров
В Якутии огонь охватил свыше 400 тысяч гектаров леса. Сейчас специалисты работают сразу на девяти очагах, чтобы остановить распространение возгораний.
«Два пожара уже локализованы в Нюрбинском и Мирнинском районах на общей площади 18 008 гектаров К тушению привлечены 733 человека и 58 единиц техники», — сообщили в оперативном штабе республики.
За минувшие сутки в регионе удалось ликвидировать 16 возгораний на площади более 244,4 тысячи гектаров. Пожары были потушены в Намском, Мирнинском и Оленкском районах.
Всего на начало суток в Якутии действуют 29 лесных пожаров. Возгорания зафиксированы в Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрбинском, Оленкском и Хангаласском районах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Чите в связи с масштабными подтоплениями. Городские службы были брошены на ликвидацию последствий непогоды. Коммунальщики вели откачку воды с подтопленных дорог, создавались площадки для дополнительной отсыпки наиболее проблемных участков.
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