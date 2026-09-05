Трусова вернулась в мировой спорт: «С прошлой себя сравнивать бессмысленно»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

На турнире в Японии фигуристка исполнила четверной лутц и показала результат в короткой программе, который оказался выше ее показателя на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Трусова высказалась о возвращении на международную арену

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александра Трусова превзошла свой олимпийский результат на международном турнире

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) заявила, что не сравнивает свои нынешние результаты с прошлыми достижениями, поскольку ее жизнь за последние годы сильно изменилась. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на турнире Kinoshita Cup-2026 в Токио, пишет 7Дней.ru.

«С прошлой себя сравнивать бессмысленно. Так, как было, больше никогда не будет», — заявила Саша Трусова.

На турнире Kinoshita Cup-2026 в Японии фигуристка исполнила четверной лутц и показала результат в короткой программе, который оказался выше ее показателя на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Этот старт стал для нее первым официальным международным турниром после Игр.

Спортсменка отметила, что сейчас главным приоритетом для нее остается семья. Материнство, по словам Трусовой, научило ее ценить время и правильно распределять силы. Значительную часть забот, как она отмечает, берет на себя ее супруг Макар Игнатов.

Турнир Kinoshita Cup-2026 проходит в Токио с 4 по 6 сентября. По итогам короткой программы Александра Игнатова получила 74,92 балла и заняла промежуточное четвертое место. Произвольная программа у женщин состоится 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще ряду российских фигуристов. В обновленный список вошли Камила Валиева, Александра Игнатова, Петр Гуменник и другие спортсмены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:43
Трижды мама: у 45-летней Натали Портман родился ребенок
22:31
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
22:21
Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером прекращение ударов по Киеву
22:01
Трусова вернулась в мировой спорт: «С прошлой себя сравнивать бессмысленно»
21:50
Турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч найден мертвым в Стамбуле
21:42
Уиткофф планирует на пенсии вспоминать встречи в Кремле

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров
Исполнительный директор фонда «Все для Победы!» погиб в результате атаки ВСУ
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео