Трижды мама: у 45-летней Натали Портман родился ребенок

У Натали Портман родился третий ребенок

Актриса Натали Портман стала многодетной матерью. После развода голливудская актриса обрела счастье и родила третьего малыша в свои 45 лет — от нового возлюбленного, французского музыканта и продюсера Танги Дестабля.

Имя и пол ребенка пока сохраняются в тайне. Известно, что у актрисы уже есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.

О своей беременности Натали Портман рассказала широкой общественности еще в апреле. Тогда актриса рассказала, что они с избранником были очень рады пополнению. Беременность, по ее словам, проходила спокойно.

«Стоит прекрасная весна, поэтому просто гулять по удивительным паркам и ходить на выставки — уже огромное удовольствие. Обычные вещи, когда ты не работаешь! Во Франции считают, что беременность длится 41 неделю, а не 40, так что, похоже, в этот раз у меня есть дополнительная неделя», — рассказывала Портман.

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