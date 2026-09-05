Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле длились около 3 часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. завершились. Автомобильная колонна со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером выехала с территории московского Кремля поздним вечером 5 сентября. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Дипломатическая встреча продолжалась около трех часов, начавшись примерно в 19:55 по московскому времени. Российскую сторону в ходе официального диалога представляли помощник главы государства Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому взаимодействию Кирилл Дмитриев. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что основной целью визита его доверенных лиц является выработка предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Делегация прибыла в Россию на специальном борту Военно-воздушных сил США, который совершил техническую остановку в Хельсинки перед входом в воздушное пространство РФ. После приземления в аэропорту Внуково, где американских гостей встречал Дмитриев, кортеж сразу направился в центр Москвы. Согласно предварительным данным, после посещения России представители Трампа могут отправиться в Киев для продолжения консультаций в рамках текущих выходных.

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