Теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертый круг US Open

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Первая ракетка РФ в упорном матче обыграла представительницу Чехии и теперь встретится с Анастасией Потаповой.

Как теннисистка из РФ Мирра Андреева выступила на US Open

Фото: Reuters/GEOFF BURKE

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Российская теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). В матче третьего раунда 19-летняя спортсменка, посеянная под пятым номером, обыграла чешку Николу Бартункову (34-я ракетка мира). Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) и продолжалась 1 час 38 минут.

Во втором сете Бартункова вступила в серьезную борьбу и довела партию до тай-брейка, но Андреева оказалась сильнее в ключевых розыгрышах.

До этого дня лучшим результатом россиянки на US Open был выход в третий круг. Теперь ее соперницей станет Анастасия Потапова, уроженка России, выступающая под флагом Австрии. Потапова в третьем круге сенсационно обыграла прошлогоднюю финалистку турнира американку Аманду Анисимову — 6:2, 7:5.

Накануне Екатерина Александрова (18-й номер посева) завершила выступление на US Open, уступив в третьем круге украинке Марте Костюк (11-й номер посева) со счетом 6:3, 6:2. 31-летняя россиянка занимает 19-е место в рейтинге WTA.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (в девичестве Трусова. — Прим. ред.) вернулась в мировой спорт. После выступления на турнире Kinoshita Cup-2026 в Токио она заявила, что сильно изменилась и не сравнивает свои нынешние результаты с прошлыми.

На турнире фигуристка исполнила четверной лутц и показала результат в короткой программе выше, чем на Олимпиаде в Пекине. По итогам короткой программы Игнатова набрала 74,92 балла и заняла промежуточное четвертое место. Произвольная программа пройдет 6 сентября.

еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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