Он или оно? Филолог рассказала, как правильно употреблять слово «кофе»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Использование названия напитка в среднем роде уже узаконено во некоторых словарях, но в каких ситуациях оно реально допустимо?

Кофе он или оно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Слово «кофе» можно употреблять в среднем роде лишь в разговорной речи

Употреблять слово «кофе» в среднем роде можно лишь в обычном разговоре, но в официальном общении и на письме по-прежнему обязателен мужской. Об этом рассказала РИА Новости филолог, популяризатор лингвистики и автор книги «В начале было кофе» Светлана Гурьянова.

«Слово „кофе“ в среднем роде вполне себе уже узаконено во многих словарях, но пока в большинстве из них имеет помету „разговорное“, то есть оно стилистически ограничено и не рекомендуется к использованию в официальной обстановке, но вполне допустимо в обычном разговоре образованных людей», — подчеркнула Гурьянова.

Так, средний род названия напитка с уточнением «разговорное» был указан еще в толковом словаре Дмитрия Ушакова, который издавался с 1935 по 1940 годы.

По словам эксперта, изначально это слово в русском языке использовалось в среднем роде, но постепенно в официально-деловом языке перешло в мужской род под влиянием культурного обмена с Францией и Германией.

Ранее филологи окончательно определили написание слова «прийти» как единственно правильное. До этого существовал вариант «придти».

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