Число раненых при атаке беспилотников ВСУ на Ростов выросло до трех человек

Число пострадавших при утренней атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону выросло до трех человек. Двоих из них доставили в больницу, еще одному помощь оказали на месте. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки БПЛА в Ростове. Трое человек обратились за медицинской помощью, двое — доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказался», — написал глава региона в мессенджере МАКС.

Губернатор пожелал раненым как можно скорее восстановиться и отметил, что медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждена городская инфраструктура. В Кировском районе пострадал многоквартирный дом, в частности, выбито остекление балкона. Раненых нет, жители эвакуированы. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, в Чертковском районе в результате падения обломков беспилотника повреждена головная часть поезда. Движение по ветке задержали на три часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из пострадавших в результате атаки БПЛА по домам в Ростове-на-Дону — ребенок.

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