Собянин: нефтегазовая промышленность России стойко держит удар

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Мэр города подчеркнул, что работники этой отрасли вносят огромный вклад в развитие России.

Собянин поздравил нефтяников и газовиков с праздником

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Нефтегазовая промышленность вносит огромный вклад в развитие страны. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя работников этой отрасли с профессиональным праздником.

Градоначальник отметил, что в российской столице нет своих нефти и газа. Тем не менее в городе функционирует нефтеперерабатывающий завод, который считается одним из самых современных в РФ. По словам мэра, он не понаслышке знает, какой это тяжелый и ответственный труд.

«В нынешних условиях — это еще и труд, связанный с постоянной угрозой», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Он добавил, что в современных реалиях нефтяники и газовики буквально находятся на передовой. Несмотря на все сложности, они стойко держат удар и преодолевают все невзгоды.

Сергей Собянин поблагодарил работников нефтегазовой промышленности за их труд, мужество и стойкость.

«Спасибо за огромный вклад в развитие родной страны!» — подытожил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин обратился к москвичам и поздравил их с днем рождения столицы. В 2026 году Москве исполнилось 879 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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