«Даже не ожидал»: Путин о впечатлениях от мощей Дмитрия Донского

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Глава государства лично посетил святыню во время визита в Архангельский собор Московского Кремля.

Как Путин отреагировал на мощи Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Путин рассказал о сильных впечатлениях от мощей Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин остался под большим впечатлением после посещения мощей святого князя Дмитрия Донского. Об этом глава государства рассказал во время торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвященного 879-летию Москвы.

«Я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России», — сказал Путин.

Ранее президент посетил Архангельский собор Московского Кремля. Именно там во время реставрации нашли мощи Дмитрия Донского. Подлинность останков подтвердили историки, археологи и антропологи. Специалисты установили, что они действительно принадлежат князю.

Путин также принял участие в молебне в соборе. Ему показали ковчег с недавно обретенными мощами святого князя.

Частицы мощей планируют передать в храмы Русской православной церкви. Одну из них направят в храм Христа Спасителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что частицу мощей князя Дмитрия Донского планируют пронести во время Общемосковского крестного хода 6 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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