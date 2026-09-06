ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре

ВСУ повторно нанесли удар по рынку на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. Информация о повреждениях уточняется. Об этом 6 сентября сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере МАКС.

«Только что киевский режим нанес повторный удар по рынку на Казацкой. Повреждения уточняются», — написал Пухов.

Глава города также уточнил последствия первой атаки. В результате удара были ранены шесть человек.

Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, ему проводят операцию. Еще пять женщин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет, пострадавшие получают медицинскую помощь.

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