ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре
После первого удара ранения получили шесть человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ВСУ повторно нанесли удар по рынку на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. Информация о повреждениях уточняется. Об этом 6 сентября сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере МАКС.
«Только что киевский режим нанес повторный удар по рынку на Казацкой. Повреждения уточняются», — написал Пухов.
Глава города также уточнил последствия первой атаки. В результате удара были ранены шесть человек.
Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, ему проводят операцию. Еще пять женщин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет, пострадавшие получают медицинскую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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