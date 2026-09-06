Японский профессор возложил на СССР ответственность за атомные бомбардировки

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

По его мнению, удары по Хиросиме и Нагасаки были связаны с опасениями из-за усиления советского влияния в Азии.

Почему Япония обвиняет СССР в атомных бомбардировках

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Японский профессор Университета Васэда Тэцуо Арима заявил, что Россия несет ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом ученый написал на своей странице в соцсетях.

«Если бы Советский Союз не нарушил Ялтинское соглашение и не расширил быстро свое влияние, то атомная бомба не была бы сброшена на Японию… Россия несет ответственность за атомные бомбардировки», — написал он в личном блоге.

При этом японский ученый считает, что применение атомного оружия не было необходимым условием для капитуляции Японии. По его версии, бомбардировки использовали как средство запугивания на фоне опасений из-за усиления советского влияния в Азии после поражения Японии во Второй мировой войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала формулировки премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая, говоря о трагедии Нагасаки, не назвала государство, применившее атомное оружие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Массаж и кальян: Волочкова рассказала, как восстанавливается после концертов
19:42
Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на рынок в Энергодаре
19:40
«Душа светлая»: Волочкова призналась, что ей ближе помощница, чем дочь
19:35
В Индии пассажирский поехзд сошел с рельсов
19:30
«Лучше, чем мама»: Волочкова рассказала о самом близком человеке
19:25
Захарова заявила, что Зеленский «переплюнул» бен Ладена

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
«Нужен большой бриллиант»: возлюбленный дочери Успенской о помолвочном кольце
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео