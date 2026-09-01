Путин назвал угрозы Зеленского в адрес российских авиакомпаний заявкой на гостерроризм

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Срочная новость 29 0

Президент отвечает на вопросы СМИ после саммита ШОС в Бишкеке.

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

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Президент России Владимир Путин заявил, на пресс-конференции после окончания саммита ШОС в Бишкеке, что Украина выступает за возобновление переговоров, однако российская сторона не намерена вести диалог с теми, кого считает террористами.

«Украина просит о возобновлении переговоров, но с террористами их не ведут», — заявил президент.

«На полях» саммита Путин провел серию двусторонних встреч, каждая из которых имела свою повестку.

С президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил стабильное развитие отношений и выразил солидарность с иранским народом в борьбе за национальные интересы, отметив, что Россия оказывает Ирану необходимую помощь. 

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была названа самой продолжительной и прошла на фоне напряженных отношений. Лидеры подробно обсудили европейский курс Еревана и его совместимость с участием Армении в ЕАЭС.

В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин назвал отношения стратегическим партнерством и союзничеством. Обсуждался рост товарооборота более чем на 25% и гуманитарное сотрудничество, включая открытие в Таджикистане пяти школ с преподаванием на русском языке.

Основной темой встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганомстали экономические вопросы, в частности рекордный туристический поток, и совместные энергетические проекты, включая строительство АЭС «Аккую». Тема украинского урегулирования и С-400 в открытой части переговоров не поднималась.

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