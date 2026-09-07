Смертоносные обстрелы: Израиль вновь ударил по югу Ливана

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Под огнем оказалась и гражданская инфраструктура.

Фото, видео: Reuters/Mohammed Yassin; 5-tv.ru

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Обостряется ситуация и в другой точке ближневосточного региона — в Ливане. Израильская армия накануне нанесла серию ударов по югу республики. Как заявили в ЦАХАЛ, целями для атаки были склады вооружений и командный штабы группировки «Хезболла». Однако под огнем оказалась и гражданская инфраструктура.

В результате погибли четыре мирных жителя. Последствия смертоносных обстрелов Израиля в репортаже корреспондента с телеканала Аль-Маядин для «Известий» — Али аль-Ахмара.

Жители дома мирно спали, когда за считанные секунды внезапный израильский удар превратил его в руины. Обстрелы не прекращались на протяжении нескольких часов. Две женщины погибли, еще шесть человек получили ранения.

Такую картину модно наблюдать в нескольких районах Ливана. В результате атаки в Кафр-Румане часть мирного населения осталась на улице.

«Мы уже потеряли старейшину нашей деревни. А теперь потеряли и наш дом. Все, что у нас было, мы отдали на этом пути сопротивления» — говорит жительница Кафр-Румана.

«Мы спали, когда почувствовали, что что-то падает прямо на нас. Мы оказались прямо под ударной волной. Слава Богу, нам удалось выбраться из дыма и пыли», — рассказывает другая жительница.

Под последний удар попала больница в Набатии. Но уничтожаются не только жилые кварталы и медучреждения, но и культурные объекты. На месте руин был исторический дом, построенный еще в 1930-х годах. С начала войны разрушены более 50 таких памятников. Вместе с ними стирается и наследие страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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