Кошмар в дверном глазке: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене

Metro: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене

Жуткий инцидент в британском Танбридж-Уэллсе завершился судом над мужчиной, который в маске клоуна пришел к дому бывшей жены с топором и устроил пугающую сцену. Его действия зафиксировала камера дверного звонка. Об этом сообщило Metro.

По данным суда, 47-летний Павел Рабель после расставания продолжительное время преследовал женщину и пытался поддерживать нежелательный контакт с декабря 2023 года по октябрь 2025 года.

Кульминацией стал вечер 20 октября. Женщина обнаружила у двери своего дома пакет с подарками, после чего заметила бывшего партнера в нескольких метрах от дома.

Мужчина был одет в костюм и маску клоуна, вел себя угрожающе и издавал рычащие звуки. Позже он коротко обратился к женщине, подтвердив свою личность.

После того как женщина закрыла дверь и попросила их общих детей отключить дверной звонок, Рабель несколько раз ударил дверь топором, оставив на ней повреждения. Все происходящее попало на запись камеры наблюдения.

Позже женщина обнаружила в саду сумку, в которой находились маска клоуна и рукописная записка. На следующий день полиция задержала мужчину. При обыске его автомобиля был найден топор, который, по версии следствия, использовался во время инцидента.

Сам Рабель утверждал, что топор был пластиковым, а к дому бывшей партнерши он пришел только для того, чтобы передать поздравительную открытку на день рождения.

Однако в суде выяснилось, что это был не единичный случай преследования. По данным обвинения, мужчина ранее публиковал в интернете материалы о конфликтах с бывшей партнершей, появлялся возле школы их детей, оставлял возле дома посылки и деньги, а также без приглашения приходил на тренировку сына по джиу-джитсу.

Прокурор Альбан Брахими заявил, что действия мужчины оказали серьезное влияние на женщину. После произошедшего у нее диагностировали депрессию, а сама потерпевшая сообщила о сильном страхе и эмоциональном срыве.

Суд назначил Рабелю 18 месяцев общественного наказания, 90 часов неоплачиваемых работ и обязательные реабилитационные занятия.

Также ему запретили контактировать с бывшей женой и появляться в районе Танбридж-Уэллс в течение восьми лет. Кроме того, мужчина должен выплатить женщине компенсацию в размере 300 фунтов стерлингов (около 35 тысяч рублей).

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