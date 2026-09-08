Второй сезон «Неновостей» расскажет о великих изобретателях России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Новый цикл посвящен ученым и предпринимателям, чьи разработки повлияли на развитие технологий во всем мире.

Мария Шахова запустила второй сезон Неновостей

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Мария Шахова при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запустила второй сезон проекта «Неновости». Новый цикл рассказывает о выдающихся российских ученых, инженерах и предпринимателях, чьи открытия стали важными для мировой науки и технологий.

В новом сезоне выйдут десять выпусков. Среди героев проекта — авиаконструктор Александр Можайский, основоположник трансплантологии Владимир Демихов, создатель технологии видеозаписи Александр Понятов, изобретатель цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский и ракетостроитель Михаил Янгель.

В каждом выпуске Мария Шахова вместе с экспертами рассказывает о судьбах людей, которые смогли добиться значимых результатов в своих областях. Авторы проекта также используют технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать повествование более наглядным.

Создатели «Неновостей» отмечают, что многие российские изобретатели и исследователи, несмотря на масштаб своих достижений, не получили широкой известности. Проект призван рассказать об их вкладе и показать, как их идеи продолжают влиять на современный мир.

«Для вас совсем неновости, что в России придумывать всегда умели, а вот продвигать — не очень. Своим проектом я хочу напомнить, что генерировать прорывные идеи — это наша национальная черта, и сегодня важно не просто создавать, но и уметь продвигать свои открытия», — заявила Мария Шахова.

По словам автора проекта, среди современных ученых и предпринимателей уже есть будущие первооткрыватели, которым важно создать условия для развития и признания их идей.

Проект вошел в дополнительные материалы к урокам «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах.

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