Символ дружбы: на границе России и КНДР открыли автомобильный мост

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Новый объект расширит транспортную инфраструктуру и создаст дополнительные возможности для развития сотрудничества между странами.

Открытие автомобильного моста на границе России и КНДР

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Туманную на границе России и КНДР открыли для движения. В церемонии по видеосвязи приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Об этом сообщили РИА Новости.

Мишустин отметил, что строительство объекта началось весной 2025 года. Завершить работы удалось примерно за 16 месяцев.

«Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно взаимодействуют практически по всем направлениям», — уточнил премьер-министр.

По словам российского премьера, новый объект расширит приграничную транспортную инфраструктуру и создаст дополнительные возможности для развития торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между двумя странами.

О строительстве моста ранее высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала его стыковку «символом дружбы» между Россией и КНДР.

Дипломат отмечала, что Москва уделяет проекту особое внимание. По ее словам, новый транспортный коридор должен стать основой для дальнейшей двусторонней кооперации и способствовать сближению народов двух стран.

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