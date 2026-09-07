Влила уксус в рот: жительница Забайкалья жестоко расправилась с годовалой дочерью

Жительница Забайкалья жестоко расправилась с годовалой дочерью

Суд начал рассмотрение уголовного дела 28-летней жительницы Балея Раисы Ташлыковой, обвиняемой в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-центре судов Забайкалья в мессенджере МАКС.

По версии следствия, летом 2025 года женщина, испытывая стойкую неприязнь к ребенку, решила лишить дочь жизни. Сначала она сломала девочке руку, после чего влила ей в рот уксусную кислоту, смешанную с детским питанием. Это привело к тяжелому отравлению.

Затем, как утверждает следствие, мать нанесла ребенку закрытую черепно-мозговую травму ударом металлического ковшика. Кроме того, она ошпарила дочь кипятком, а после сдирала кожу с обожженных участков тела.

В результате полученных травм и отравления у девочки развился шок смешанного генеза — травматического, ожогового и токсического. Ребенка доставили в реанимацию районной больницы, однако менее чем через сутки она скончалась.

На заседании Ташлыкова заявила, что частично признает вину, однако отрицает намерение убить дочь.

После оглашения обвинения суд приступил к допросу свидетелей по уголовному делу.

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