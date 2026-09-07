Храм Николая Чудотворца в Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Тамбовскую область в Никифоровском округе загорелся храм святителя Николая Чудотворца. Об этом 7 сентября сообщил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве области.

По словам губернатора, беспилотники повредили купол церкви. Первышов назвал произошедшее атакой на гражданский объект.

«Как вы видите, враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по гражданским объектам, по жилым домам, даже по церквям. Это целенаправленные атаки неонацистов против мирных жителей», — сказал глава региона.

Другие подробности о последствиях атаки и состоянии храма в сообщении не приводятся.

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