Храм Николая Чудотворца в Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 41 0

В Никифоровском округе беспилотники повредили купол церкви.

Атака ВСУ на храв Николая Чудотворца 7 сентября — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки БПЛА на Тамбовскую область в Никифоровском округе загорелся храм святителя Николая Чудотворца. Об этом 7 сентября сообщил глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве области.

По словам губернатора, беспилотники повредили купол церкви. Первышов назвал произошедшее атакой на гражданский объект.

«Как вы видите, враг не останавливается ни перед чем. Наносит удары по гражданским объектам, по жилым домам, даже по церквям. Это целенаправленные атаки неонацистов против мирных жителей», — сказал глава региона.

Другие подробности о последствиях атаки и состоянии храма в сообщении не приводятся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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