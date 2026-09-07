Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Проведение встречи будет зависеть прежде всего от желания обеих сторон.

Казахстан готов помочь с переговорами России и Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Казахстан готов оперативно организовать переговоры между Россией и Украиной на своей территории, если соответствующий запрос поступит от сторон. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел республики.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан последовательно выступает за мирное и политико-дипломатическое урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

«Республика Казахстан последовательно выступает за мирное, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта и ранее неоднократно заявляла о готовности предоставить необходимые условия и площадку для проведения переговоров, если соответствующее желание будет выражено сторонами», — говорится в сообщении.

В МИД Казахстана добавили, что в случае поступления официального запроса его рассмотрят в оперативном порядке. При этом будут учтены необходимые организационные и технические требования для проведения встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась три часа десять минут.

Российская сторона представила оценки ситуации в зоне СВО, отметив продвижение армии и необходимость устранения первопричин конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными и доверительными.

Стороны также обсудили российско-американские контакты. Уиткофф поблагодарил Москву за освобождение бывшего морпеха Боба Гилмана.

По итогам встречи было подтверждено продолжение личных контактов Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также работы по линии Уиткоффа и Кушнера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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