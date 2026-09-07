Не одним Лабубу едины: какие необычные игрушки стали популярны в 2026 году

URA.RU: на смену Лабубу пришли Вакуку

Мода на коллекционные и необычные игрушки продолжает быстро меняться. Если еще недавно главным интернет-фаворитом считалась мохнатая фигурка Лабубу, то в 2026 году внимание детей и коллекционеров переключилось на новых персонажей. Среди заметных трендов — Вакуку, сквиш-дамплинги и интерактивные роботы Mirumi. Об этом сообщило URA.RU.

«Воин из джунглей» Вакуку

Вакуку (Wakuku) — мягкая китайская игрушка-брелок, которую производитель представляет как «воина из джунглей». При этом внешне персонаж совсем не похож на сурового бойца. У него большие мультяшные глаза, выразительная мимика, сплошная бровь и торчащий зуб.

Игрушка выполнена в виде пупса в плюшевом костюме. У нее мягкое туловище и подвижные конечности, благодаря чему Вакуку можно сгибать и ставить в разные забавные позы.

Для персонажей выпускают дополнительные аксессуары — плюшевые костюмы и шапочки. Среди них есть головные уборы с кроличьими ушами, мордочками хомяков, глазами и кошачьими ушками.

Дополнительный интерес у коллекционеров вызывают непрозрачные коробки. Покупатель до распаковки не знает, какой именно вариант игрушки ему достанется, поэтому приобретение превращается в своеобразную лотерею.

Сквиш-дамплинги — игрушки в виде пельменей

Другой заметный тренд 2026 года — сквиш-дамплинги. По форме они напоминают китайские паровые булочки бао. Однако в России такие игрушки получили более привычные названия — антистресс-пельмени, хинкали-сквиши или хинкали-мистери.

Игрушки делают из мягкого эластичного материала и наполняют гелем либо орбизами — небольшими гидрогелевыми шариками. Их можно сжимать, мять и растягивать, после чего они возвращаются к первоначальной форме.

Сквиши выпускают в разных цветах и дизайнах. Помимо обычных однотонных вариантов, встречаются модели с блестками, переливающимися поверхностями и радужными эффектами.

Такие игрушки используют как антистресс и для занятий, связанных с развитием мелкой моторики.

Пушистые роботы-компаньоны Mirumi

Еще одна необычная новинка — интерактивные роботы Mirumi. Небольшие пушистые устройства внешне напоминают ленивцев и рассчитаны прежде всего на взаимодействие с владельцем, а не на выполнение практических задач.

Mirumi можно закрепить за ремешок сумки с помощью специальных лапок и носить с собой. Робот реагирует на звуки и прикосновения: может повернуть голову, спрятать мордочку, если смутится, или начать трясти головой после поглаживания.

Поведение игрушки не ограничивается реакцией на действия человека. Когда вокруг ничего не происходит, Mirumi периодически двигается самостоятельно. При низком заряде батареи робот медленно поворачивает голову, создавая впечатление, будто устал.

Тренды 2026 года объединяет не столько внешний вид игрушек, сколько интерактивность, возможность коллекционирования и эмоциональная составляющая.

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