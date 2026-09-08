Дроны ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области — есть погибший

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

До этого украинские боевики ударили по заправке в Стародубе.

ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области 8 сентября

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дроны ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области, погиб мужчина

Украинский беспилотник атаковал автовокзал в городе Злынка Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

В момент вражеской атаки в здании был мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь.

Это второй раз за сутки, когда ВСУ наносят удар по гражданскому объекту в Брянской области. Рано утром 8 сентября киевские боевики направили дроны на автозаправку в населенном пункте Стародуб. В тот момент там находились мирные граждане. В результате три жителя получили ранения различной степени тяжести, еще один человек скончался до приезда скорой.

Кроме того, ВСУ с помощью беспилотников ударили по жилым кварталам в Саратовской области. В результате пострадали десять человек, в том числе трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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