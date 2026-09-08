ВСУ атаковали здание школы в Запорожской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

По словам губернатора региона, в момент удара в здании не было людей.

Удар по школе в Запорожской области: что известно

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию действующей Орлянской средней школы в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атака пришлась по образовательному учреждению в Васильевском муниципальном округе.

«Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы», — написал Балицкий в мессенджере МАКС.

Губернатор уточнил, что во время атаки внутри школы и рядом с ней не находились люди. В результате удара пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в этот же день сообщалось об атаке украинского беспилотника на автовокзал в Брянской области. В результате удара погиб мужчина. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего и заявил, что семье будет оказана необходимая помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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