ВСУ атаковали здание школы в Запорожской области

По словам губернатора региона, в момент удара в здании не было людей.
Фото: © РИА Новости
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию действующей Орлянской средней школы в Запорожской области. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, атака пришлась по образовательному учреждению в Васильевском муниципальном округе.
«Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы», — написал Балицкий в мессенджере МАКС.
Губернатор уточнил, что во время атаки внутри школы и рядом с ней не находились люди. В результате удара пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в этот же день сообщалось об атаке украинского беспилотника на автовокзал в Брянской области. В результате удара погиб мужчина. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего и заявил, что семье будет оказана необходимая помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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