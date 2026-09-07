Убийство на посошок: мужчина зарезал пару во время застолья в Тюмени

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 30 0

Тела обнаружили не сразу.

Мужчина убил знакомую пару во время застолья в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Тюмени мужчина убил пару во время застолья

В квартире в Тюмени обнаружили тела 49-летнего мужчины и его 44-летней сожительницы с ножевыми ранениями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как стало известно, погибшие стали жертвами преступления, совершенного еще в конце августа.

По данным следствия, вечером 27 августа пара распивала алкоголь в компании нового знакомого. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, после чего гость взял нож и нанес несколько ударов хозяину квартиры.

Затем, по версии следствия, злоумышленник расправился с женщиной, которая стала свидетелем преступления, и скрылся с места происшествия. Тела погибших были обнаружены только спустя девять дней.

Подозреваемого удалось задержать. На допросе мужчина признался в содеянном. Следствие установило, что ранее он неоднократно был судим и не имел постоянного места жительства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

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