Советский Союз был первым? В Госдуме ответили Трампу о принадлежности Луны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Поводом для дискуссии стала опубликованная американским лидером фотография спутника Земли с короткой подписью.

Как в России отреагировали на заявление Трампа о Луне

Фото: SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуме иронично ответили Трампу о принадлежности Луны

Президент США Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам, однако в Госдуме напомнили, что первым космическим аппаратом, достигшим поверхности спутника Земли, стал советский аппарат «Луна-2». Ироничный ответ американскому лидеру озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

По словам Журовой, Трамп, вероятно, решил таким образом привлечь внимание и повеселить общественность.

«Я сначала, когда читала эту новость, думаю, а что, разве Луна не принадлежит США? Имеется в виду конгрессмен Анна Паулина Луна. Клянусь, первое мое прочтение было именно таким. Интересно, то есть они ее застолбили, как они считают? Следующий этап будет: Луна — спутник Земли, значит, Земля тоже принадлежит США? Он должен веселить как-то народ. Видимо, решил повеселить таким образом», — сказала парламентарий.

Депутат также напомнила, что первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, стала советская автоматическая станция «Луна-2». Она отметила, что СССР совершил первый контакт с поверхностью спутника Земли в 1959 году, однако никогда не заявлял о праве собственности на Луну.

«Может быть, ему не доложили, что Советский Союз был первым? Так что исторически надо оспаривать, кто тут первый коснулся Луны, если мы говорим о прикосновении к спутнику. Первое прикосновение было Советского Союза, но мы никогда о подобном не заявляли», — подчеркнула Журова.

Ранее что Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам. Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали
15:52
Спящий гигант: древний супервулкан обнаружили под восточной частью Англии
15:43
Убийство на посошок: мужчина зарезал пару во время застолья в Тюмени
15:37
«У нас девочка!»: пополнение в семье Прилучного и Брутян
15:30
Советский Союз был первым? В Госдуме ответили Трампу о принадлежности Луны
15:21
Московские предприниматели отправляют медикаменты и продукты участникам СВО

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Более 30О украинских беспилотников было ликвидировано над территорией России
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео