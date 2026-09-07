Лидер АдГ Вайдель заявила о банкротстве Германии из-за политики Мерца

Из-за никчемной финансовой политики канцлера Фридриха Мерца ФРГ де-факто банкрот. Об этом заявила лидер и создатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Германия на мели, и они не говорят вам об этом», — процитировало издание Clash Report политика.

По словам Алисы Вайдель, главный виновник «этого бардака» — Фридрих Мерц. Его политик назвала не только «крупнейшим банкротом», но и худшим правителем Германии. Она не сомневается в том, что из-за своих непопулярных решений Мерц стал серьезным бременем для ФРГ.

В своем выступлении лидер партии «Альтернатива для Германии» сделала акцент на долге ФРГ, который нисколько не уменьшился за последние годы, а, наоборот, лишь вырос.

На обвинениях в адрес Мерца Алиса Вайдель не остановилась. Политик осталась недовольна и действиями Евросоюза. В частности, свои претензии она адресовала Франции, спросив, «кто в итоге оплачивает весь этот цирк в ЕС?».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что партия Мерца потерпела тяжелое поражение на выборах в Германии. АдГ, в свою очередь, получила 43,8% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

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