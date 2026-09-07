Запугал туристов: медведь забрел в пятизвездочный отель в Красной Поляне

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 53 0

Встреча с хищником стала полной неожиданностью для одного их сотрудников гостиницы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Медведь забрел в пятизвездочный отель в Красной Поляне

На территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» в Сочи забрел медведь. Хищник попал в объектив камер видеонаблюдения. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как зверь неторопливо перемещается по коридорам. Сначала он заглянул в подсобку в поисках еды, а затем вышел в общую коридорную зону.

В этот момент одного из сотрудников с ведром в руках, который завернул за угол, ждал сюрприз. Мужчина бросился бежать, заметив хищника.

Вскоре медведь самостоятельно покинул отель. Однако туристы, проживающие в гостинице, после этого инцидента опасаются выходить на прогулки.

В Сочи все чаще фиксируют встречи туристов с дикими медведями. Если за весь 2024 год таких случаев было 14, то в 2025–2026 годах их число выросло вчетверо. А только за первые пять месяцев текущего года медведей вблизи туристических объектов заметили уже 150 раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бурятии мужчина погиб после нападения медведя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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