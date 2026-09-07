Окруженные под Харьковом боевики ВСУ лишились наземного снабжения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 45 0

Подразделения оказались отрезаны от резервов и необходимых ресурсов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Военный эксперт Сивков: боевики ВСУ под Харьковом лишились наземного снабжения

Окруженные в Харьковской области подразделения ВСУ лишились возможности получать подкрепление и снабжение по земле. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Константин Сивков.

«Ну, если (украинские боевики. — Прим. ред.) окружены, значит, реальной возможности для эвакуации, для снабжения нет. Разве что только снабжение через дроны, но мы же дроны будем сбивать», — пояснил он.

По словам эксперта, украинские военные в окружении испытывают нехватку боеприпасов и продовольствия. Кроме того, к ним не могут нормально перебрасывать резервы. Из-за этого подразделения постепенно теряют ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий.

«Окружение тем и отличается, что часть находящихся в окружении лишены резервов, лишены подвоза боеприпасов, лишены продуктов питания и всего остального, что поддерживает их жизнедеятельность и боевую готовность», — отметил Сивков.

Он также заявил, что после завершения операции российские войска продолжат создавать зону безопасности на Харьковском направлении.

По оценке эксперта, потери украинской группировки могут оказаться существенными. Сивков отметил, что ВСУ уже сталкиваются с трудностями при наборе новых военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска завершили окружение украинской группировки севернее Приколотного в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, в кольце оказались шесть батальонов ВСУ и четыре пограничные комендатуры. Общие потери украинских подразделений при попытке удержать позиции превысили 2,5 тысячи боевиков.

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Окруженные под Харьковом боевики ВСУ лишились наземного снабжения

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