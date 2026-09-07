Российская авиация нанесла удар по мосту в Краматорске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Для атаки использовались авиабомбы.

Какие успехи у российских военных в ДНР

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Российские войска нанесли авиационный удар по мосту в Краматорске ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Для атаки Вооруженные силы (ВС) РФ использовали авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В результате удара цель была поражена, после попадания по объекту над мостом поднялся большой столб дыма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные нанесли удар по сухогрузу «Мавка» в порту Черноморск. По данным Министерства обороны России, на борту судна находилось военно-техническое имущество ВСУ. Для поражения цели использовали ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в Черном море российские военные поразили украинский патрульный катер.

Удар также был нанесен по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Как сообщили в Министерстве обороны России, объект использовался для разгрузки военных грузов с судов.

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