«Это будет безумие»: Люк Бессон работает над новым научно-фантастическим проектом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Режиссер пока не раскрывает сюжет будущей картины.

Когда Люк Бессон снимет новый фильм

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Frustaci

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Люк Бессон снимет научно-фантастический фильм о будущем

Французский режиссер Люк Бессон работает над новым научно-фантастическим фильмом, действие которого развернется через тысячу лет. Об этом он рассказал во время мастер-класса на 83-м Венецианском кинофестивале, сообщает Variety.

«Это будет безумие, поверьте», — сказал режиссер.

Название фильма, актерский состав и дата выхода пока неизвестны. Неясно и то, займет ли сам Бессон режиссерское кресло. Судя по его словам, сейчас постановщик сосредоточен на разработке истории.

Новый проект станет для режиссера возвращением к научной фантастике. Именно с этого жанра началась его полнометражная карьера — в 1983 году Бессон выпустил черно-белую постапокалиптическую картину «Последняя битва».

Позже постановщик снял один из самых известных своих фильмов — «Пятый элемент». Картина 1997 года с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович, Гэри Олдманом, Иэном Холмом и Крисом Такером объединила космическую фантастику, боевик и комедию.

Еще одной заметной работой Бессона в этом направлении стал фильм «Валериан и город тысячи планет», вышедший в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что HBO объявил актеров второго сезона сериала о Гарри Поттере. В новых эпизодах Добби сыграет Ленни Раш, Джинни Уизли — Бонни Хилл, а юного Тома Реддла — Билли Бэррэтт. Сюжет сезона будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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