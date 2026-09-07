Солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов тайно развелся с женой

Участник группы «Инь-Ян» Артем Иванов уже около года официально не женат. 40-летний музыкант, не делая никаких публичных заявлений, расторг брак с Эльвирой Пипкиной еще осенью прошлого года, пишет Super.ru. Пара была вместе шесть лет.

Для певца этот развод стал вторым. Сам исполнитель пока не комментирует произошедшее. Сохраняет молчание и его бывшая супруга. Причины расставания пары также остаются неизвестными.

Артем и Эльвира поженились в 2019 году, у них подрастает общий сын — ради него бывшие супруги сохранили приятельские отношения. При этом Артем поддерживает связь и с первой женой Татьяной Богачевой, уделяя внимание их общей дочери Мирре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева намекнула на развод с актером Кириллом Сафоновым. Интересно, что оба поп-исполнителя, и Артем Иванов, и Саша Савельева, вышли из проекта «Фабрика звезд».

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