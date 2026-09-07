Солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов тайно развелся с женой

|
Василиса Власова
Василиса Власова 49 0

Пара была вместе шесть лет.

Артем Иванов из группы «Инь-Ян» развелся во второй раз

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участник группы «Инь-Ян» Артем Иванов уже около года официально не женат. 40-летний музыкант, не делая никаких публичных заявлений, расторг брак с Эльвирой Пипкиной еще осенью прошлого года, пишет Super.ru. Пара была вместе шесть лет.

Для певца этот развод стал вторым. Сам исполнитель пока не комментирует произошедшее. Сохраняет молчание и его бывшая супруга. Причины расставания пары также остаются неизвестными.

Артем и Эльвира поженились в 2019 году, у них подрастает общий сын — ради него бывшие супруги сохранили приятельские отношения. При этом Артем поддерживает связь и с первой женой Татьяной Богачевой, уделяя внимание их общей дочери Мирре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева намекнула на развод с актером Кириллом Сафоновым. Интересно, что оба поп-исполнителя, и Артем Иванов, и Саша Савельева, вышли из проекта «Фабрика звезд».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:25
Комплексная помощь: в Дагестане планируют создать Дом ветеранов СВО
19:10
Российская авиация нанесла удар по мосту в Краматорске
18:50
«Мне есть что делать для себя»: Шуфутинский рассказал, что не станет педагогом
18:33
Инвестиции в сказку: как не потерять деньги на необычных домах
18:24
Более полутора тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении в Харьковской области
18:15
«Историческая засуха»: производство сыров во Франции под угрозой

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11 человек
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео